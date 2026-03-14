泰國船麵 ThongSmith 香港3月18日正式開幕 必試和牛船麵及香港限定菜式

萬眾期待，泰國人氣船麵 ThongSmith 通思密已經進駐香港，於3月18日正式開幕！新店設計以溫暖自然木系元素及質樸細節為主調。木製天花橫樑與牆身飾板，搭配舒適的卡座，仲有開放式廚房背景，營造出精緻而親切的氛圍。立即看 ThongSmith 香港地址、必食推介及菜單。

Photograph: Ann Chiu

必試招牌 ThongSmith 通思密船麵