泰國船麵 ThongSmith 香港3月18日正式開幕 必試和牛船麵及香港限定菜式

[category]
[title]
萬眾期待，泰國人氣船麵 ThongSmith 通思密已經進駐香港，於3月18日正式開幕！新店設計以溫暖自然木系元素及質樸細節為主調。木製天花橫樑與牆身飾板，搭配舒適的卡座，仲有開放式廚房背景，營造出精緻而親切的氛圍。立即看 ThongSmith 香港地址、必食推介及菜單。Photograph: Ann Chiu
ThongSmith 通思密船麵出名湯底濃郁配料足，湯底經多款香料八小時慢熬，配上頂級食材，如澳洲和牛牛肉、鹿兒島黑豚肉、自家製肉丸等。香港 ThongSmith 船麵菜單與曼谷總店如出一轍，提供多款選擇（$138-$158）可選擇以豬紅熬製而成的醇厚湯底，包括通思密招牌和牛肉片船麵，配料豐富有齊澳洲和牛牛腿肉片、牛筋、金錢展及牛肉丸，配上香辣濃湯，一試難忘。值得一提，香港店船麵同樣可以自選辣度，但辣度比泰國店略為調低，如在香港店點選「兩隻辣椒」的話，才等於泰國店的「一隻辣椒」辣度。另有走辣、清湯及以豬肉或雞肉為主的船麵選擇。 Photograph: Ann Chiu
香港 ThongSmith 通思密菜牌更特別加入多款獨家菜式，包括鑊氣炒粉麵飯系列：Karn 大廚泰式炒飯可自選雞肉或蝦肉；通思密泰式炒金邊粉特別以泰國東部方式炮製，在炒粉中加入烤辣椒膏，風味獨特。私心推介青咖喱牛舌飯及牛舌撈蛋麵，充滿地道泰式風味。小食方面亦有香港獨家款式，如 Chalee 大廚可叻燒雞肉（$68）混合了椰子及香料的醬料醃製雞髀肉，烤香後掃上 Ko Lae 咖喱醬，帶有煙燻焦香，伴以青瓜沙律更加開胃。泰風燒牛肉（$98）將牛肉條拌入甜魚露和烤脆米，配以糯米飯同吃。記得留肚食甜品，備有泰國總店的懷舊泰式甜點，斑爛椰子布丁及炸泰北香蕉乾。Photograph: Ann Chiu
香港 ThongSmith 通思密位於灣仔春園街 38 號 Spring Garden，每日11時30分至晚上10時營業。
Discover Time Out original video