本地潮流手搖茶品牌 Silk. 創新重塑港式經典風味

「2026 Time Out 推介」名單將於今夏回歸，推薦本地最佳商舖餐廳及好去處。《Time Out 香港》與「滙豐 Reward+」合作推出限定預熱驚喜，新一輪邀請到本地新興手搖茶品牌 Silk. 絲茶公司為《Time Out 讀者》限時送上特色手搖飲品。Silk. 帶來獨特的香港風味創新飲品，為本地飲品文化注入新活力。

2022年由拍檔 Adrian 和 Tim 聯手創立，Silk. 絲茶公司希望將港式奶茶文化推廣給年輕一代，為傳統絲襪奶茶注入現代元素，將茶餐廳經典滋味昇華，打造深受新世代熱愛的飲品。Silk. 招牌絲襪奶茶採用創辦人 Adrian 50多年家傳配方炮製，茶香醇厚，口感絲滑，並以此為基底炮製一系列潮流手搖飲品如「港茶波波」、「鴛鴦波波」。

Photograph: Joshua Lin | Silk. ​「三重茶皇」

當中​​「三重茶皇」以傳統配方港式奶茶加入各式配料，如黑糖珍珠、芝士奶蓋和自家製蜂巢脆脆製成，口感豐富，是超人氣之選。品牌也推出鮮奶特飲、芝霧奶蓋飲料和清爽的鮮果茶，由新口味到以經典地道甜品為靈感的「黑芝麻糬」、「金露麻糬」，為你炮製新舊交融的港式滋味。

Photograph: Joshua Lin

除了飲料口味之外，Silk. 許多門店的裝潢設計同樣糅合了懷舊與新派風格，極簡的黑色主調配搭「絲茶公司」招牌和不同復古擺設和古董，向本地文化致敬。位於山頂凌霄閣的門店更聯同本地經典品牌紅 A 合作，懸掛富標誌性及全球獨有專為 Silk. 設計的紅燈罩，打造成為一間懷舊「當舖」。

憑着濃厚的香港特色及創新元素，Silk. 在短短幾年間迅速擴張，在全港擁有12間分店，勢不可擋。Silk. 經常推出新口味及企劃，不斷為大家帶來新意，如早前 Silk. 銅鑼灣分店與荃灣爆紅的傳統食品店民豐行推出聯乘開心果糯米糍配蜂巢脆脆；還有邀請新世代私房菜主廚 Andrew Wong 聯手打造全新開心果系列。此外，Silk. 更積極與國際品牌跨界合作，曾參與 「ComplexCon Hong Kong」潮流文化節及美國 88Rising 舉辦的「Head in the Clouds Festival」音樂藝術節，成為打破限制的本地潮流品牌。

Photograph: Cherry Chan | 早前 Silk. 銅鑼灣分店 x 民豐行開心果糯米糍配蜂巢脆脆



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