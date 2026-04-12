《最紅大廚》冠軍 Sick! Burger 賴震環主理自家漢堡店 匠心炮製獨特港式美味

「2026 Time Out 推介」名單將於今年夏季強勢回歸，嚴選300間本地值得推介的商舖餐廳及好去處。今次《Time Out 香港》更首度與「滙豐 Reward+」合作推出限定預熱禮遇，首波驚喜邀請到本地人氣漢堡餐廳 Sick! Burger 合作，為《Time Out 香港》讀者送出限時預熱優惠，我們與 Sick! Burger 主理人及《最紅大廚》冠軍賴震環 Chef Lai 對話，大聊他創業的心路歷程及夢想。

入行將近20年，賴震環 Chef Lai 多年來一直專注於 fine dining 精緻餐飲，曾經在多家著名食府及米芝蓮餐廳服務。2021年他自立門戶，在馬鞍山開設了 Sick! Burger，轉型做漢堡包，完成創業夢。店名 Sick! Burger 源自英文俚語「sick」，正如廣東話「勁正！」的意思，取其諧音聽起來像「食 burger」。店如其名，誓要炮製出好吃得令人讚歎的漢堡，打造與眾不同的漢堡店。

Photograph: Joshua Lin/Time Out Hong Kong

「我們堅持使用新鮮牛肉製作漢堡。」Chef Lai 分享製作最「sick」漢堡的心得，重點在於新鮮食材，可以製作在其他漢堡店品嚐不到的風味。「很多餐廳會購入現成的漢堡扒，我們每一塊都是自己絞肉製作，新鮮程度完全不同。」Chef Lai 將多年來千錘百鍊的 fine dining 廚藝與對細節的執著投入於製作漢堡包和美食，勇於創新的他先後推出不同創意風味，像是咖喱雞翼和金沙黃紫菜薯條，將西式美食糅合香港元素。最新推出的「爆炒 XO 土魷墨魚堡」從港式大排檔的鑊氣小炒獲得靈感，本地與西式美食巧妙地交融在一起，碰撞出獨一無二的港式新滋味。

Photograph: Joshua Lin/Time Out Hong Kong

Sick! Burger 由開業至今迅速擴展，在馬鞍山、中環及銅鑼灣多區開有分店，除了憑着出色的漢堡包和美食俘虜眾多食客的心，以人為本的服務也是原因之一。「許多人建議我們轉用網上訂單，但我們重視人與人的交流。」Sick! Burger 堅持與食客面對面溝通，互相建立緊密關係，保留香港情懷和人情味。

近年 Chef Lai 的事業創出新高峰， 2025年參加滙豐信用卡料理真人騷《最紅大廚》榮登冠軍寶座，同時為 Sick! Burger 帶來更多關注與機遇。今年農曆新年 Sick! Burger 進駐 《最紅大廚》維園年宵熟食攤位後，又獲邀參與「亞洲50最佳餐廳」2026名廚饗宴（Chef's Feast）。Chef Lai 展望未來：「我希望繼續將香港元素和靈感注入漢堡包之中。」

Photograph: Joshua Lin/Time Out Hong Kong | Sick! Burger 孜然一口雞

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