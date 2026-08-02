一田首間24小時便利店 Yata go! 啟德開幕 獨家日本猿田彥即磨咖啡/米芝蓮級辣油燒賣

一田首間24小時便利店 Yata go! 登陸啟德，帶來日常便利生活的全新體驗。 Yata go! 匯聚全港獨家日本猿田彥即磨咖啡、引進日本人氣大熱概念「Mix & Match」自助鮮果沙冰機，以及首次登場的便利一田食堂即製港式小食，包括香料案內所辣油珍寶燒賣、李輝記沙嗲醬撈麵、港式奶茶等，以及各類生活用品，將日本便利店的探索樂趣與一田一貫的品質選品結合。

Yata go! 嚴選多款日本便利店熱門商品，主打日本直送日本零食、急凍美食與特色選物；更有逾百款日本各地飲品，如精釀啤酒包羅三大巨頭——從麒麟、朝日、三得利，到深受酒友喜愛的白啤、黑啤、極致麥酒，乃至坊間少見的日本農園果酒、輕井澤生啤，以及期間限定款式應有盡有；不少得還有話題零食及人氣杯麵，其中日本茶類款式更超過70種。除了食品及飲品，Yata go! 也獨家發售日本超人氣 Watts 透明折疊傘，同時提供收健食品、個人護理用品、口罩及多款日常生活用品，讓大家在同一店內找到兼具品質、驚喜與便利的選擇，在香港也能感受日本便利店的貼心方便。

Photograph: Courtesy Yata go! 一田首間24小時便利店

Yata go! 便利一田

地址：啟德天璽・天 Mall G06 號舖

電話：3468 5883