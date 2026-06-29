Halekulani Okinawa 度假村內擁有八家餐廳及一間酒吧，即使一日吃足五餐、餐餐不重複，也體驗不完所有美味。必試法日料理餐廳 Shiroux，由來自京都米芝蓮一星意大利餐廳 Cenci 的主理人坂本健（Ken Sakamoto) 擔任顧問主廚，將沖繩的海藻、黑糖、紅麴及島豆腐等在地食材，與京都的細膩烹飪哲學完美結合，創作出別樹一幟的餐飲體驗。

另一間懷石料理餐廳 Aomi 則充分展示沖繩飲食文化的現代島嶼風味。餐廳以琉球的「青」色為主調，飾以沉穩木質裝潢，設有壽司吧枱及舒適雅座，洋溢典雅氣質。餐單主打會席料理及 Shabu Shabu 套餐，前者以四季時令食材入饌；後者則可選擇以入口即化、油脂甜美聞名的沖繩名產阿古豬 Shabu Shabu。

日落時分到雞尾酒酒吧 Sunset Bar Spectra 一邊品嚐創意十足的雞尾酒，一邊欣賞日落晚霞。

喜歡牛扒的話，不可錯過西餐廳 Kingdom，菜單精選來自陸地與海洋的頂級食材，簡單一份靚扒、一杯葡萄酒，享受愜意的晚上。