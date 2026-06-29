談起沖繩，腦海總會泛起一片舒心的湛藍色。身在琉球，抬頭可見萬里無雲的藍天、觸手可及的仲夏陽光，讓人從忙碌日常中得到解放。想真正沉醉於沖繩的慢活國度，不妨到訪位於本島恩納村的豪華海濱度假村 Halekulani Okinawa（海麗客蘭尼沖繩），其面向全長約1.7公里的海岸線，被沖繩海岸國定公園內的自然風光環繞。度假村結集環迴海景住宿、多元餐飲、體驗活動、豪華精品店、Spa 及五個游泳池，讓你足不出戶也能全天候享受沖繩悠閒之旅。
沖繩唯一五星級豪華度假村 Halekulani Okinawa（海麗客蘭尼沖繩） 位於沖繩主島的恩納村，為夏威夷著名度假村 Halekulani 的全球第二家酒店。豪華酒店坐落在沖繩海岸國定公園內32英畝的土地上，擁有多種住宿選擇，提供360間精心規劃的客房，包括45間豪華套房，以及五間獨棟別墅；酒店依山而建，充分利用山坡地的特殊地形，最大賣點是所有房間均面向無敵海景，讓你盡覽碧海藍天與細白沙灘的壯麗景色。
SpaHalekulani 療癒身心
享受豪華度假村，體驗 Spa 絕對是不可或缺的指定行程之一！Halekulani Okinawa 的 SpaHalekulani 是專為療癒身心與恢復活力而設的靜謐天地，榮獲《福布斯旅遊指南》評選為沖繩唯一五星級水療中心，設有五間精緻設計的理療室，按摩師會按你個人需求介紹療程內容，如90分鐘或120分鐘全身按摩，另可搭配臉部美容等保養；Spa 結束後還可享受天然溫泉，一洗旅途的疲累。
沉浸式美食體驗
Halekulani Okinawa 度假村內擁有八家餐廳及一間酒吧，即使一日吃足五餐、餐餐不重複，也體驗不完所有美味。必試法日料理餐廳 Shiroux，由來自京都米芝蓮一星意大利餐廳 Cenci 的主理人坂本健（Ken Sakamoto) 擔任顧問主廚，將沖繩的海藻、黑糖、紅麴及島豆腐等在地食材，與京都的細膩烹飪哲學完美結合，創作出別樹一幟的餐飲體驗。
另一間懷石料理餐廳 Aomi 則充分展示沖繩飲食文化的現代島嶼風味。餐廳以琉球的「青」色為主調，飾以沉穩木質裝潢，設有壽司吧枱及舒適雅座，洋溢典雅氣質。餐單主打會席料理及 Shabu Shabu 套餐，前者以四季時令食材入饌；後者則可選擇以入口即化、油脂甜美聞名的沖繩名產阿古豬 Shabu Shabu。
日落時分到雞尾酒酒吧 Sunset Bar Spectra 一邊品嚐創意十足的雞尾酒，一邊欣賞日落晚霞。
喜歡牛扒的話，不可錯過西餐廳 Kingdom，菜單精選來自陸地與海洋的頂級食材，簡單一份靚扒、一杯葡萄酒，享受愜意的晚上。
Day 2
萬座毛遊船之旅
適逢夏日，Halekulani Okinawa 提供萬座毛遊船之旅，欣賞沖繩最美景點萬座毛岬灣。從海上視角觀賞著名的懸崖峭壁奇景與綠波蕩漾的東海，比起在陸地上打卡顯得更加雄偉壯麗。在船上可以放鬆身心，盡情欣賞沖繩的奇特風光；也可以戴上呼吸管，潛入水下世界，探索豐富的珊瑚礁和熱帶魚群，享受與大自然融為一體的寧靜時光。
琉球藥膳料理體驗
沖繩憑藉其豐富文化底蘊與源遠流長的健康傳統，獲認證為全球首批「藍區」 (Blue Zones®)之一——這裏的居民以長壽、健康的生活形態聞名於世。對沖繩人而言，食物不僅僅只是維持生命所需的營養來源，更能療癒身心。難得來到沖繩，不妨參加琉球藥膳烹飪體驗班，從認識在地食材到親手製作傳統菜式，學習沖繩人長壽秘訣！
位於沖繩宇流麻市的薬膳琉花，創辦人宮國由紀江本身是營養師，致力將藥膳及琉球料理融合為一，將琉球飲食智慧與現代健康觀念發揚光大。你可以一邊聽她講解琉球的飲食文化，由宮廷料理說到庶民料理，一邊動手切菜、壓豆腐、磨芝麻、炒苦瓜⋯⋯還可學做傳統沖繩點心金楚糕——由豬油、麵粉與砂糖製成的酥餅，即製即烤，入口即化。
薬膳琉花
網址：https://www.y-ryuka.com/
南國雪糕代表 Blue Seal
炎炎夏日的沖繩，雪糕絕對是消暑首選！距離度假村約15分鐘車程便可找到這家充滿美式復古懷舊風格的 Blue Seal 名護市分店。源於1948 年沖繩美軍基地，Blue Seal 最初只供應駐軍乳製品與雪糕，後來逐漸成為沖繩代表性的雪糕品牌，單是在沖繩就有約20間分店。必試特色口味如沖繩紅芋、海鹽及 Blue Wave 梳打汽水。
名護市分店為沖繩島北部唯一一家直營店，寬敞的店內設有兒童遊樂區及售賣紀念品的區域，大人細路都鍾意！
Blue Seal (名護市分店)
地址：沖繩名護市58號與329號國道交界
沖繩美麗海水族
歎完雪糕，繼續向北部進發！大約30分鐘車程便到逹沖繩最具代表性的觀光景點之一——沖繩美麗海水族館。這裏展示了780種物種，其中「黑潮之海」是個擁有7,500平方米容量的巨大水槽，震撼的美景近距離呈現在你眼前。你可從多角度欣賞成群的鬼蝠魟悠游在海中，還有一條矚目的超大鯨鯊，全長8.8公尺，牠自1995年開始飼養以來，目前保持世界最長的飼養紀錄。
沖繩美麗海水族
地址：沖繩縣國頭郡本部町字石川424番地
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