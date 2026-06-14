Time Out 說

從成都天府國際機場乘的士出發，大約1小時車程，便能抵達這座百年歷史古建築與現代幾何美學完美融合的設計酒店——成都居舍。 抵達時已是晚上11:30，漆黑的街上依然有酒店職員在門前專注地守候，職員迅速接過行李並輕聲問候，那份貼心的服務，瞬間一洗長途奔波的勞累。

居舍是成都太古里內的唯一一間酒店，由英國著名設計師事務所 Make Architect 設計，設有100間客房及42間服務式公寓，採用當代建築風格的同時，也尊重成都的歷史建築物，例如，團隊將重新修葺的清代「筆帖式街老宅院」作為酒店入口，讓人一踏入便彷彿穿越時空。酒店的主體由兩座 L 形的建築物組成，分開兩邊，營造出一座當代的庭院，而波浪起伏的地形景觀則使人猶如置身四川的梯田之中，配合網狀外牆，結合竹子、磚瓦及石材等建築素材，將傳統和現代設計之美糅合得天衣無縫。

這次入住的是968平方呎家庭套房，推開房門不禁讓人驚喜——沙發上有一隻巨型熊貓公仔，彷彿是在靜待我們到訪。房間內配置了現代化開放式廚房：雙門雪櫃、焗箱及洗衣機等一應俱全，不論是家庭旅客或短期住宿，都會感到回家的温暖。客廳與臥室分別配備了 Bowers & Wilkins 條形音箱及 Bose 藍牙可攜式音響，讓房間的每個角落都充滿放鬆的氛圍。浴室內沐浴用品是來自英國的頂級天然有機品牌 Bamford，草本植物的清香極具療癒感。

除了無可挑剔的住宿空間，酒店的餐飲選擇也是亮點之一。早餐在全天候餐廳 The Temple Cafe 享用，這裏是成都最熱門的打卡 cafe 之一。餐廳以「天府之國」的美譽作藍本，設有咖啡吧、開放式廚房，圓拱座位非常搶手，拍照極具氛圍感。值得一讚，早餐除了可享用自助吧枱上繁多且精緻的美食外，房客還可以從餐單上點選其他成都風味菜如四川牛肉麵、成都擔擔麵、煮米涼粉、滷肉鍋盔等，全部即點即做，重點是不另收費。

來到成都怎能不到訪茶室？謐尋茶室從2022年起連續多年奪得《成都米芝蓮指南》一星。室內部以古樸的中藥百子櫃為裝潢，牆面上整齊排列的抽屜刻有各種藥材名稱，古意盎然。餐廳主打「從產地，到餐桌」素食套餐，特別選用來自熊貓棲息地周邊社區的時令食材，將山林、生態守護與四川飲食文化串連在一起，讓人每吃一口都能感受到對大地的敬意。

作為居舍系列的忠實粉絲，難免會將成都居舍與早年入住過的香港居舍作比較。香港居舍固然擁有凌空俯瞰維港的極致摩登與氣派，但自己反而更喜歡成都居舍那份歷史大宅的厚重沉穩，以及與大慈寺、太古里完美共生的悠然氣度。在這裏，時空彷彿被交錯一樣：前一秒還在繁華的太古里街血拼百間國際品牌；下一秒轉身步入筆帖式街的青磚老宅，將都市的喧囂徹底隔絕。成都居舍，期待下一次重逢。