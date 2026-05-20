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  1. Xventure
    Photograph: Courtesy Xventure | Kornhill Plaza
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Xventure

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Time Out 說

來自新加坡的室內運動競技場 Xventure 進駐康怡廣場，佔地近兩萬平方呎的空間設有九大主題區域，無論大人小孩都可以挑戰體力、靈活度、協調性及膽量。Xventure 共有26項挑戰，結合運動、娛樂和數碼科技，包括八米高極速滑梯樂園、高空繩網陣、忍者障礙歷險、極限垂直滑梯、彈跳競技場、數碼互動區極速小型賽車滑索等等，立即購票

詳情

地址：
鰂魚涌康山道1-2號康怡廣場南座4樓
香港
開放時間：
星期一至四 12-8pm；星期五至日 11am-9pm
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