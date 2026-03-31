Time Out 說

4月1日至5月13日，潮流生活品牌 Log-On 又一城分店打造全新「香港真實人生鐵路」主題店，帶你踏入「 香港真實人生鐵路」，帶來打卡位及地鐵站馬賽克主題工作坊！場內以鐵路站牌為靈感，將牆身變成繽紛奪目的馬賽克地圖，不同充滿港式風格的字句如「靚女」、「笑死我」、「彩虹」、「大癲」等化身為地鐵站牌，當中站名及顏色均以磁石製成，可以隨意拼換。此外鐵路貼紙牆可以找到多條熟悉又富趣味的「路線」，包括「快樂無限綫、「人生主綫」、「港味綫」、「拼迫人生綫」 ，每一條綫象徵着香港主要鐵路，富有幽默感。

活動期間每逢週末及公眾假期，大家可以參加「人生鐵路馬賽克工作坊」，現場提供過百款貼紙、繽紛馬賽克磁石任選，由真實鐵路站名到最地道的港式潮語如燒賣、蝦餃、好正、撐住、親女、發達都有，讓你發揮創意砌出屬於自己的人生「站牌」。Log-On 人生鐵路馬賽克工作坊時間由下午1時至7時巨星，參加費用$30。完成工作坊後憑即日收據仔 Log-On 又一城店購物滿$200，即可即場扣減$30。