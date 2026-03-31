4月1日至5月13日，潮流生活品牌 Log-On 又一城分店打造全新「香港真實人生鐵路」主題店，帶你踏入「
活動期間每逢週末及公眾假期，大家可以參加「人生鐵路馬賽克工作坊」，現場提供過百款貼紙、繽紛馬賽克磁石任選，由真實鐵路站名到最地道的港式潮語如燒賣、蝦餃、好正、撐住、親女、發達都有，讓你發揮創意砌出屬於自己的人生「站牌」。Log-On 人生鐵路馬賽克工作坊時間由下午1時至7時巨星，參加費用$30。完成工作坊後憑即日收據仔 Log-On 又一城店購物滿$200，即可即場扣減$30。
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