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香港

  1. Sips by the Sea/K11 Musea
    Photograph: Courtesy K11 Musea
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  2. Sips by the Sea K11 Musea
    Photograph: Courtesy K11 Musea
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  3. Sips by the Sea K11 Musea
    Photograph: Courtesy K11 Musea
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K11 Musea「Sips by the Sea」限定空中酒吧

  • 好去處, 飲食活動
  • K11 Musea, 尖沙咀
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Time Out 說

由五月起，尖東地標 K11 Musea 舉行「Sips by the Sea」限定空中酒吧，在六樓戶外空間 Sculpture Park  打造與別不同的暢飲體驗。

5月16日至31日期間，每逢星期五、六、日及公眾假期，「K11 Musea Sky Bar」將會邀請多間國際及本地人氣酒吧及品牌輪流登場，為你炮製獨家雞尾酒，包括列入「亞洲50最佳酒吧」的曼谷酒吧 Opium Bar、連續10年上榜「亞洲50最佳酒吧」的首爾 speakeasy 酒吧 Alice Cheongdam、香港茶酒暢飲勝地 Tell Camellia、以可持續理念為核心概念的本地人氣酒吧 Socio 等等。除了雞尾酒之外，現場供應精選威士忌及中環 ThinkWine 精選各式葡萄酒。免費入場，酒吧區預留給購買飲品的顧客使用。

「Sips by the Sea」系列壓軸活動將於6月6日舉行，由 Social Club Series 主理的「Sip & Spin 雞尾酒派對」聚集多間亞洲50最佳酒吧接力登場，包括京都 Bee's Knees、長沙 CMYK、香港的 The Old Man Hong Kong，讓你一邊享受 DJ 現場音樂，一邊在 Sculpture Park 酌飲特色調酒。門票售價$$358，立即購票

詳情

活動網站：
www.k11musea.com/zh-hk/happenings/sips-by-the-sea-sip-the-skyline-with-asias-top-bars/
地址：
K11 Musea
尖沙咀梳士巴利道18號
香港

日期及時間

Sips by the Sea - K11 Musea Sky BarK11 Musea 下午4:30
Sips by the Sea - K11 Musea Sky BarK11 Musea 下午4:30
Sips by the Sea - K11 Musea Sky BarK11 Musea 下午4:30
Sips by the Sea - K11 Musea Sky BarK11 Musea 下午4:30
Sips by the Sea - K11 Musea Sky BarK11 Musea 下午4:30
Sips by the Sea - K11 Musea Sky BarK11 Musea 下午4:30
Sips by the Sea - K11 Musea Sky BarK11 Musea 下午4:30
Sips by the Sea - K11 Musea Sky BarK11 Musea 下午4:30
Sips by the Sea - K11 Musea Sky BarK11 Musea 下午4:30
Sip & Spin 雞尾酒派對K11 Musea 下午3:00
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