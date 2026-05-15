Time Out 說

由五月起，尖東地標 K11 Musea 舉行「Sips by the Sea」限定空中酒吧，在六樓戶外空間 Sculpture Park 打造與別不同的暢飲體驗。

5月16日至31日期間，每逢星期五、六、日及公眾假期，「K11 Musea Sky Bar」將會邀請多間國際及本地人氣酒吧及品牌輪流登場，為你炮製獨家雞尾酒，包括列入「亞洲50最佳酒吧」的曼谷酒吧 Opium Bar、連續10年上榜「亞洲50最佳酒吧」的首爾 speakeasy 酒吧 Alice Cheongdam、香港茶酒暢飲勝地 Tell Camellia、以可持續理念為核心概念的本地人氣酒吧 Socio 等等。除了雞尾酒之外，現場供應精選威士忌及中環 ThinkWine 精選各式葡萄酒。免費入場，酒吧區預留給購買飲品的顧客使用。

「Sips by the Sea」系列壓軸活動將於6月6日舉行，由 Social Club Series 主理的「Sip & Spin 雞尾酒派對」聚集多間亞洲50最佳酒吧接力登場，包括京都 Bee's Knees、長沙 CMYK、香港的 The Old Man Hong Kong，讓你一邊享受 DJ 現場音樂，一邊在 Sculpture Park 酌飲特色調酒。門票售價$$358，立即購票。