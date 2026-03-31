Time Out 說

即日至5月5日，尖沙咀海港城首次與 Bandai Namco Asia 合作舉辦大型動漫主題活動 「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @Harbour City」，為 Bandai Namco Asia 首次舉行的亞洲大型主題企劃，匯聚多部殿堂級動漫作品。

Bandai Namco Asia 合海港城活動氛圍五大主題展區，以《機動戰士高達》、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》及《龍珠》為主題，在海港城多處設置經典場景及打卡位。海運大廈露天廣場展示別具氣勢的五米高 RX‑78‑2 高達裝置，首度以出擊姿態震撼亮相，身後的16米長飛船裝置內展示過百款珍稀高達系列玩具；

海運觀點化身為《海賊王》主題展區，在維港景致下打造「未來島」概念裝置，設有六米高的海賊船場景和「五檔路飛」打卡位。

海運大廈地下中庭帶來《塔麻歌子》展區，以研究所為概念，設有 Tamagotchi Paradise 主角立像和主題自拍亭；LCX 的《超人》60周年主題展區展出歷代多款超人模型，並重現超人大戰怪獸哥爾贊（Golza）的經典場面；海運大廈展覽大堂展示《龍珠》的「龜波氣功」經典場景，現場開設 Bandai Namco Asia 期間限定店，發售多款精選與首發商品。此外，海港城舉行兩大集印活動，只要追蹤指定官方社交帳號，即可換領限定明信片及集印卡展開旅程。