4月1日至5月13日，潮流生活品牌 Log-On 又一城分店打造全新「香港真實人生鐵路」主題店，帶你踏入「
每逢週末及公眾假期，大家可以參加「人生鐵路馬賽克工作坊」，現場提供過百款貼紙、繽紛馬賽克磁石任選，由真實鐵路站名到最地道的港式潮語如燒賣、蝦餃、好正、撐住、親女、發達都有，讓你發揮創意砌出屬於自己的人生「站牌」。
復活節及清明節假將至，4月3日至7日香港會迎來長週末，城中到處都會舉行精彩的限定活動。由復活節活動商場打卡、復活蛋尋蛋遊戲、市集到展覽，我們為你精選一系列的香港復活節好去處2026及長週末消遣節目，趁放假盡享悠閒的美好時光。
4月1日至5月13日，潮流生活品牌 Log-On 又一城分店打造全新「香港真實人生鐵路」主題店，帶你踏入「
每逢週末及公眾假期，大家可以參加「人生鐵路馬賽克工作坊」，現場提供過百款貼紙、繽紛馬賽克磁石任選，由真實鐵路站名到最地道的港式潮語如燒賣、蝦餃、好正、撐住、親女、發達都有，讓你發揮創意砌出屬於自己的人生「站牌」。
即日至5月5日，尖沙咀海港城首次與 Bandai Namco Asia 合作舉辦大型動漫主題活動 「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @Harbour City」，為 Bandai Namco Asia 首次舉行的亞洲大型主題企劃，匯聚多部殿堂級動漫作品。
Bandai Namco Asia 合海港城活動氛圍五大主題展區，以《機動戰士高達》、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》及《龍珠》為主題，在海港城多處設置經典場景及打卡位。海運大廈露天廣場展示別具氣勢的五米高 RX‑78‑2 高達裝置，首度以出擊姿態震撼亮相，身後的16米長飛船裝置內展示過百款珍稀高達系列玩具；
海運觀點化身為《海賊王》主題展區，在維港景致下打造「未來島」概念裝置，設有六米高的海賊船場景和「五檔路飛」打卡位。
海運大廈地下中庭帶來《塔麻歌子》展區，以研究所為概念，設有 Tamagotchi Paradise 主角立像和主題自拍亭；LCX 的《超人》60周年主題展區展出歷代多款超人模型，並重現超人大戰怪獸哥爾贊（Golza）的經典場面；海運大廈展覽大堂展示《龍珠》的「龜波氣功」經典場景，現場開設 Bandai Namco Asia 期間限定店，發售多款精選與首發商品。此外，海港城舉行兩大集印活動，只要追蹤指定官方社交帳號，即可換領限定明信片及集印卡展開旅程。
復活節人氣活動「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」2026重返大白灣沙灘，4月3日至4日回歸愉景灣，邀請3至10歲的小朋友，到大白灣沙灘鬥快找出復活蛋。在這個愉景灣獵蛋活動中，每隻復活蛋可換領指定獎品，大會特別準備了超過50,000份精美獎品及特別大獎，總值超過100萬港元。此外，「愉景廣場充氣樂園」將設置巨型充氣彈床城堡及各種充氣遊戲攤位，只要持有有效「獵蛋通行證」的小朋友即可在活動期間免費暢玩。
愉景北商場將變成「復活蛋打卡樂園」，擺設多組充氣復活蛋裝置讓大家打卡；意濤展銷廳更特設「拼貼彩蛋實驗室」及「幻彩繪蛋工房」，活動期間免費開放参加。獵蛋通行證每位$298起，由即日起可透過 Klook 網站或應用程式報名，名額有限，先到先得。
即日至8月30日，油街實現藝術空間帶來香港藝術家陳惠立的全新個人展覽「油街焦點——左旋們浴場」，作為年度重點項目「油街焦點」的展覽之一。陳惠立的全新個展延續他經典的「游泳」系列，靈感源自世界各地跨時空的浴場文化，在油街玻璃屋建構一個虛實交融的「浴場」，探討浴場如何承載身體與心靈的雙重淨化，並延伸至自我與社交連結的多重意義。
場域特定裝置《左旋之心》由1, 200多塊手工陶瓷磚組成心形設計，藝術家親身到景德鎮學習陶瓷燒製技藝，為展覽製作專屬的瓷磚和紋飾。心形外觀喚起對愛與浪漫的直觀聯想之外，藝術家邀請參觀者走進浴池，更邀請你穿上拖鞋模擬進入浴場「浸浴」前的儀式感，巧妙地模糊公共與私密的界線，探索一段關於距離、親密與公共性的感官旅程。
空間設有另一個裝置作品《七彩肥皂》，牆上展示的不同顏色的陶瓷肥皂，隱喻人際相處間個體的獨特性與群體共存的多元樣貌，空間氣氛會隨時間而變化，定時釋放霧氣效果，在展廳營造出時而朦朧的視覺效果，塑造出沉浸式感官體驗。油街實現浴場展覽免費入場，
由3月19日至4月26日期間，太古坊 ArtisTree 舉行 Coco Capitán 藝術展「ArtisTree Selects: Imagination Investments」，首次為香港觀眾帶來西班牙藝術家 Coco Capitán 的大型展覽。
Coco Capitán 在西班牙出生，現居英國倫敦，被譽為當代最具影響力的新世代藝術家之一，以菲林攝影作品和獨特的手寫文字著稱。今次 Coco Capitán 香港展覽橫跨 ArtisTree 和太古坊多處，由三個部分組成，涵蓋攝影、畫作、裝置藝術、手寫塗鴉藝術和互動體驗，探索記憶、渴望與人際關係等議題。
位於 ArtisTree 的「Naïvy」空間展出超過50幅攝影作品、繪畫及文字創作，體現藝術家對海洋的熱愛，同時呼應香港的海港故事。太古坊一樓相連行人通道及港島東中心67樓的工作空間多處散佈了多個文字塗鴉，組成「I Read While I Walk」部分，帶你欣賞 Coco Capitán 富標誌性的13則手寫格言。
第三部分展區打造一個神秘機構（Memory Adoption Bureau），邀請你登上港島東中心頂層67樓，參觀從世界各地收藏的一些不為人知而被遺忘的舊相片，由人像照到風景相片都有。你可以「遺失記憶收藏家」的身份選取一張被遺忘的照片「領養」回家，實踐守護和延續也許珍貴但被遺忘的記憶，建立連結。展覽免費入場。
今個藝術三月，「Central Yards 中環藝嚐展」（Central Yards Edible Art Fair）首次亮相，結合藝術與美食，帶大家以獨特的方式投入一場視覺與味覺的饗宴。
由3月26日至4月5日，Central Yards 中環藝嚐展在中環海濱活動空間搭建巨型帳幕，設有10大主題展廳，透過多感官體驗演繹不同藝術流派的經典風格，邀請不同年齡的參觀者探索藝術。每個展廳將會呈獻精緻的可食用藝術品，包括以 Neo-Pop 新普普藝術為靈感的 「Jelly Dog」氣球狗造型啫喱、「Choc Duck」朱古力小鴨、「Fruit Ribbons」七彩風味絲帶、「Liquid Palette」流彩、令人聯想起拍賣會天價香蕉的一口脆皮香蕉及「蛙餅」鹹香巴馬臣芝士餅乾等等。當中以錯視藝術為靈感的「藍色幻象」展廳與人氣烘焙店 Social Goods Modern Bakery 合作，呈獻「Eggie in Blue」蛋殼造型甜品，在酥脆的牛角包撻殼注入藍莓吉士醬，重新演繹港式蛋撻風味。
M+博物館與首爾 Leeum 美術館合聯合舉行「李昢：一九九八年至今的創作」展覽，帶你回顧國際著名的南韓當代藝術家李昢的創作生涯。李昢 M+展覽匯聚來自藝術家工作室及亞洲各地的收藏，總共有超過400件作品，涵蓋大型裝置藝術、雕塑、畫作及跨媒介作品。展覽分為三大部分，第一部分是一個開闊的沉浸式環境，重點展出李昢《我的宏大敘事》（Mon grand récit）系列（2005年至今）的獨特建築裝置，還有《無題（甘願脆弱──絲絨》和《泊渡》系列（2016年至今）的平面作品，鼓勵觀眾思考現代主義項目的宏大敘事及烏托邦幻滅美學。
第二部分展出藝術家在90年代末至2000年代初創作的《賽博格》和《異序詞》系列，最後部分帶你窺探間藝術家創作過程的素描、草圖和模型。
由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽來自七間埃及重要博物館和薩卡拉考古遺址的古埃及瑰寶。展覽分為「法老的國度」、「圖坦卡門的世界」、「薩卡拉的秘密」和「古埃及與世界」四個單元，展出250件珍藏，涵蓋雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨和動物木乃伊等，呈現古埃及文明近5,000年的發展歷程，探索古埃及繁盛時期的政治、文化藝術、生活和宗教信仰，以及薩卡拉地區的最新考古發現。
Discover Time Out original video