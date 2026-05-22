香港法國文化協會呈獻「法國五月」電影節目

Time Out 說

香港法國文化協會「法國五月」電影節由即日至6月3日隆重舉行。 今屆節目以多元視角展現法國電影魅力， 將觀眾帶進兩個風格迴異的影像世界：「 瑪格麗特杜哈絲的電影世界」與「法式喜劇藝術2026」。

為紀念法國文學與電影巨擘瑪格麗特杜哈絲逝世30週年，法協特別策劃專題放映。適逢百老匯電影中心今年亦邁入30週年，雙方攜手合作，向香港觀眾介紹六部由瑪格麗特杜哈絲親自執導的劇情片。選映作品包括四部改編自其經典小說及劇作的電影：《音樂》(La Musica)、《毀滅，她說》(Destroy, She Said)、《黃色太陽》(Yellow The Sun) 及 《印度之歌》(India Song)；以及兩部原創電影 《午後韶光》(Nathalie Granger) 與 《夜船》(The Night Boat)。

此外，法協更與香港國際電影節協會 Cinefan（五月至七月）合作，後者將放映六部由德拉斯編劇的傳世經典，包括 《廣島之戀》(Hiroshima Mon Amour)、《如歌的行板》(Seven Days… Seven Nights) 及 《情人》(The Lover) 等。兩大機構特別協調放映時間，確保影迷能「一網打盡」所有佳作，無需擔心撞場。

除了經典重現，今年亦搜羅了六部於2026年在法國引起熱話的新作，展現法式幽默的百變面貌。作品包括：《分身髮術》(Alter ego)—— 辛辣諷刺現代人盲目追求社會標準的攀比心態；《倒楣鬼》(Mauvaise Pioche)—— 由法國影壇名宿 Gérard Jugnot 執導。他曾於 2025 年底親臨香港出席第 54 屆法國電影節，深受港人喜愛；《家庭的代價》(Family Price)—— 亞洲首映作品，改編自 2024 年曾在香港公演的熱門舞台劇；《三樓的兇案》(Le Crime du 3e Étage)—— 結合希治閣式懸疑元素的犯罪喜劇；《八零閃電警察》(Police Flash 80)—— 節奏明快、充滿懷舊色彩的 80 年代警匪喜劇；Marsupilami—— 改編自傳奇漫畫家 André Franquin 的作品，在法國創下 600 萬入場人次的票房佳績，極適合家庭同樂。

法協今年更與洲立影片發行（香港）合作，獨家預映電影 《聖雅各之路：療癒之旅》(Santiago, The Camino Therapy)。此片將於今年稍後時間才在香港公映，影迷絕對不容錯過先睹為快的機會。

放映日期：即日至6月3日

地點： 百老匯電影中心、Premiere Element 及 MOViE MOViE Pacific Place

門票開售： https://cinema.com.hk/en/movie/special/47

電影小冊子： https://issuu.com/afhongkong/docs/le_french_may_cinema_program_2026