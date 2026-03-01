Time Out 說

由即日至2026年8月31日，香港故宮文化博物館舉行埃及主題展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」。香港故宮埃及展帶來七間埃及重要博物館和薩卡拉考古遺址的過百件古埃及瑰寶，由雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨到動物木乃伊等。

由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽來自七間埃及重要博物館和薩卡拉考古遺址的古埃及瑰寶。展覽分為「法老的國度」、「圖坦卡門的世界」、「薩卡拉的秘密」和「古埃及與世界」四個單元，展出250件珍藏，涵蓋雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨和動物木乃伊等，呈現古埃及文明近5,000年的發展歷程，探索古埃及繁盛時期的政治、文化藝術、生活和宗教信仰，以及薩卡拉地區的最新考古發現。

適逢暑假，香港故宮文化博物館八月安排全月不休館，特別延長周末的開放時間至晚上8時。為迎接「古埃及文明大展」展出的最後一個月，8月19日閉館後舉辦特別閉幕文化體驗「法老之約」博物館晚間活動。當晚博物館將化身為充滿神秘色彩的古埃及國度，入場者可現場欣賞埃及風情民間舞蹈、精心安排的音樂演奏及 DJ 組合「節拍星期五 Beat Friday」表演，特設古埃及限定香氣體驗，並帶來埃及地道小吃及文創產品，立即購票。