天后又稱媽祖、阿禡、天后聖母等，信仰主要以中國東南沿海地區為中心。相傳媽祖原名林默，在北宋建隆元年農曆三月二十三出生於福建莆田湄洲。由於生前濟世行善，逝世後島上漁民開始建廟祭祀。

香港天后誕被列入國家級非遺代表性項目名錄，擁有悠久的歷史。根據香港非物質文化遺產資料庫，過去香港海上經濟活動蓬勃，很早以前已經將天后崇拜傳入本區，相傳在南宋時期，西貢佛堂門已建有天后廟。每逢農曆三月天后誕，香港多區都會舉行廟會賀誕，當中以西貢佛堂門、西貢糧船灣、元朗十八鄉及蒲台島最有名。