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香港

Tin Hau Festival, Sai Kung High Island
Photograph: Courtesy Hong Kong UNESCO Global Geopark/AFCD
Photograph: Courtesy Hong Kong UNESCO Global Geopark/AFCD

香港天后誕活動2026推介

探索傳統節慶

Cassia Chan
撰文 Cassia Chan
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5月9日是傳統節慶天后誕，香港多區在五月先後舉行大型活動及祭祀儀式。香港天后誕歷史悠久，多年來港人保留傳統習俗，每逢農曆三月舉行神功戲、交換花炮及巡遊，獲列入國家級非遺代表性項目名錄。2026年天后誕適逢西貢糧船灣天后誕「大屆」，居民將會舉行大型天后海上巡遊，備受矚目；元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊今年會舉辦一連三天的元朗美食市集、巨型花炮展覽，即看2026天后誕活動推介及天后誕由來。

2026天后誕好去處

天后誕由來

天后誕由來
天后誕由來
Photograph: Courtesy Shap Pat Heung Tin Hau Festival

天后又稱媽祖、阿禡、天后聖母等，信仰主要以中國東南沿海地區為中心。相傳媽祖原名林默，在北宋建隆元年農曆三月二十三出生於福建莆田湄洲。由於生前濟世行善，逝世後島上漁民開始建廟祭祀。

香港天后誕被列入國家級非遺代表性項目名錄，擁有悠久的歷史。根據香港非物質文化遺產資料庫，過去香港海上經濟活動蓬勃，很早以前已經將天后崇拜傳入本區，相傳在南宋時期，西貢佛堂門已建有天后廟。每逢農曆三月天后誕，香港多區都會舉行廟會賀誕，當中以西貢佛堂門、西貢糧船灣、元朗十八鄉及蒲台島最有名。

西貢糧船灣天后誕2026：天后海上巡遊

  • 好去處
  • 盛事及節日
西貢糧船灣天后誕2026：天后海上巡遊
西貢糧船灣天后誕2026：天后海上巡遊
Photograph: Courtesy Hong Kong UNESCO Global Geopark/AFCD

每逢農曆三月是西貢糧船灣天后誕，為本地漁民文化的重要傳統，今年是兩年一度的「大屆」，規模更盛大。5月5日至10日期間，西貢糧船灣天后宮值理在海邊搭建戲棚表演神功戲，帶來海上天后巡遊儀式、舞獅及抽花炮活動。5月8日天后海上巡遊更會開放公眾免費登船，跟隨出海參與海上巡遊，名額有限。

日期：2026年5月5日至10日
地點：西貢糧船灣
交通：西貢新公眾碼頭乘搭免費專船前往

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油麻地天后誕：傳統文化市集

油麻地天后誕：傳統文化市集
油麻地天后誕：傳統文化市集
Photograph: Courtesy TWGHs

5月9日，東華三院在油麻地天后廟舉辦油麻地天后誕活動，舉行「敬蓋吉璽儀式」及「花炮衝神儀式」。當日，由竹枝彩紙扎成的巨型花炮會由衝炮隊抬住直衝天后廟，相信屆時場面會非常震撼。廟外休憩花園將會變成限定傳統文化市集，匯聚工藝攤位展示中式書法、拉糖畫、中國漆扇、香包、剪影，現場會有變臉、落地粵劇、中國功夫、軟骨功、醒獅助慶等表演；別錯過「廟街歌王」尹光和兒歌天后 Purple 姐姐獻唱金曲。

日期：2026年5月9日
時間：9.30am-4pm
地點：油麻地廟街眾坊街/油麻地天后廟及廟外休憩花園
交通：港鐵油麻地站C出口

元朗十八鄉天后誕：「日夜繽紛」升級

元朗十八鄉天后誕：「日夜繽紛」升級
元朗十八鄉天后誕：「日夜繽紛」升級
Photograph: Courtesy Shap Pat Heung Tin Hau Festival
十八鄉天后寶誕每年農曆三月二十三日舉行，村民會進行舞龍舞獅、舞麒麟、英歌舞表演、花炮會、會景巡遊等傳統習俗。今年元朗十八鄉天后誕帶來「日夜都繽紛」活動，由5月8日至10日一連三日匯聚傳統巡遊非遺表演、迷你花炮工作坊，入夜后則有花炮燈飾和街頭墟市。5月8日晚上，高達3.47米的太平鼓將會落戶並安奉在大樹下天后廟的將軍祠旁。
會景巡遊將於5月9日早上10時出發，由起點元朗市中心（合益路 / 鳳翔路交界）巡遊至大樹下天后古廟（十八鄉大樹下東路）。沿路會有大金龍、醒獅、麒麟表演、潮州英歌舞、花炮隊；下午3時30分在大樹下天后廟會進行抽花炮儀式。大會歡迎各位到現場觀賞，建議最佳觀賞位為教育路、朗藝徑、馬田路、大樹下東路。
日期：2026年5月8日至10日
時間：11am-10pm
地點：元朗朗藝徑及安興遊樂場
交通：港鐵元朗站 C 出口/巴士 K66號至禮修村/小巴73或73A號至大樹下西路／大樹下東路
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吉澳天后誕：鄉村美食嘉年華

5月9日，香港中文大學酒店及旅遊管理學院「MeGoOut」鄉郊保育團隊舉辦 「MeGoOut 鄉村美食嘉年華暨吉澳天后誕慶典」，邀請大家觀賞舞麒麟、天后出巡及抽炮儀式等傳統慶典之外，匯聚地道市集、手作體驗工作坊、客家廚王爭霸賽、現場音樂表演及文化展覽，感受海島風情和歷史氣息。

日期：2026年5月9日
時間：10am-4.30pm
地點：沙頭角吉澳
交通：馬料水碼頭出發，船程約1.5小時；沙頭角碼頭出發，船程約30分鐘（如經沙頭角碼頭出發，必須提前申請禁區許可證）

蒲台島天后誕：懸崖戲棚奇景

蒲台島天后誕：懸崖戲棚奇景
蒲台島天后誕：懸崖戲棚奇景
Photograph: Shutterstock

蒲台島值理會每年農曆二十至二十四日舉行天后誕慶祝活動，包括神功戲、龍舟比賽、花炮會賀誕。座落在香港南端，蒲台島被稱為「香港南極」，島上的天后廟也是香港最南面的天后廟，而每逢天后誕島民會在大灣懸崖石灘上搭建戲棚，形成節慶限定的奇景，吸引許多文化及攝影愛好者去朝聖。

日期：2026年5月6日至10日
地點：蒲台島
交通：香港仔逸港居碼頭乘搭街渡前往蒲台島公眾碼頭（按此瀏覽船期時間表

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西貢佛堂門天后誕：全港最古老天后廟

西貢佛堂門天后誕：全港最古老天后廟
西貢佛堂門天后誕：全港最古老天后廟
Photograph: Courtesy Chinese Temples Committee

獲評為法定古蹟的西貢佛堂門，建於南宋時期，是全港最古老和規模最大的一間天后廟。每年農曆三月會有大批信眾來賀誕，酬謝神恩。今年西貢佛堂門會在5月8日至9日實施特別開放時間，按此瀏覽時間表。


地點：西貢清水灣大坳門路大廟灣佛堂門
交通：港鐵將軍澳寶琳站A出口轉乘16號專線小巴（寶林至布袋澳），在清水灣鄉村俱樂部下車沿旁邊石級而下，步行約10分鐘。

青衣天后聖母寶誕：傳統文化結合美食

青衣天后聖母寶誕：傳統文化結合美食
青衣天后聖母寶誕：傳統文化結合美食
Photograph: Cara Hung

青衣戲棚是香港大型傳統節慶，每年舉行兩次，逢農曆三至四月分別慶祝真君誕和天后誕，以酬謝神恩。對於葵青區街坊，青衣戲棚是年度美食慶典，可以尋找各式各樣的小吃，氣氛熱鬧。「葵青戲棚傳統文化節2026」戲棚外設有50多個特色攤檔，售賣美食和特色工藝，5月19日上午9時至下午3時各花炮會將會到青衣戲棚賀誕，帶來龍獅團表演和抽花炮儀式。

日期：2026年5月17日至21日
地點：青衣青綠街38號青衣體育會運動場
交通：港鐵青衣站C出口步行約15分鐘

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