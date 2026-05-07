天后誕由來
天后又稱媽祖、阿禡、天后聖母等，信仰主要以中國東南沿海地區為中心。相傳媽祖原名林默，在北宋建隆元年農曆三月二十三出生於福建莆田湄洲。由於生前濟世行善，逝世後島上漁民開始建廟祭祀。
香港天后誕被列入國家級非遺代表性項目名錄，擁有悠久的歷史。根據香港非物質文化遺產資料庫，過去香港海上經濟活動蓬勃，很早以前已經將天后崇拜傳入本區，相傳在南宋時期，西貢佛堂門已建有天后廟。每逢農曆三月天后誕，香港多區都會舉行廟會賀誕，當中以西貢佛堂門、西貢糧船灣、元朗十八鄉及蒲台島最有名。
5月9日是傳統節慶天后誕，香港多區在五月先後舉行大型活動及祭祀儀式。香港天后誕歷史悠久，多年來港人保留傳統習俗，每逢農曆三月舉行神功戲、交換花炮及巡遊，獲列入國家級非遺代表性項目名錄。2026年天后誕適逢西貢糧船灣天后誕「大屆」，居民將會舉行大型天后海上巡遊，備受矚目；元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊今年會舉辦一連三天的元朗美食市集、巨型花炮展覽，即看2026天后誕活動推介及天后誕由來。
天后又稱媽祖、阿禡、天后聖母等，信仰主要以中國東南沿海地區為中心。相傳媽祖原名林默，在北宋建隆元年農曆三月二十三出生於福建莆田湄洲。由於生前濟世行善，逝世後島上漁民開始建廟祭祀。
香港天后誕被列入國家級非遺代表性項目名錄，擁有悠久的歷史。根據香港非物質文化遺產資料庫，過去香港海上經濟活動蓬勃，很早以前已經將天后崇拜傳入本區，相傳在南宋時期，西貢佛堂門已建有天后廟。每逢農曆三月天后誕，香港多區都會舉行廟會賀誕，當中以西貢佛堂門、西貢糧船灣、元朗十八鄉及蒲台島最有名。
每逢農曆三月是西貢糧船灣天后誕，為本地漁民文化的重要傳統，今年是兩年一度的「大屆」，規模更盛大。5月5日至10日期間，西貢糧船灣天后宮值理在海邊搭建戲棚表演神功戲，帶來海上天后巡遊儀式、舞獅及抽花炮活動。5月8日天后海上巡遊更會開放公眾免費登船，跟隨出海參與海上巡遊，名額有限。
日期：2026年5月5日至10日
地點：西貢糧船灣
交通：西貢新公眾碼頭乘搭免費專船前往
5月9日，東華三院在油麻地天后廟舉辦油麻地天后誕活動，舉行「敬蓋吉璽儀式」及「花炮衝神儀式」。當日，由竹枝彩紙扎成的巨型花炮會由衝炮隊抬住直衝天后廟，相信屆時場面會非常震撼。廟外休憩花園將會變成限定傳統文化市集，匯聚工藝攤位展示中式書法、拉糖畫、中國漆扇、香包、剪影，現場會有變臉、落地粵劇、中國功夫、軟骨功、醒獅助慶等表演；別錯過「廟街歌王」尹光和兒歌天后 Purple 姐姐獻唱金曲。
日期：2026年5月9日
時間：9.30am-4pm
地點：油麻地廟街眾坊街/油麻地天后廟及廟外休憩花園
交通：港鐵油麻地站C出口
5月9日，香港中文大學酒店及旅遊管理學院「MeGoOut」鄉郊保育團隊舉辦 「MeGoOut 鄉村美食嘉年華暨吉澳天后誕慶典」，邀請大家觀賞舞麒麟、天后出巡及抽炮儀式等傳統慶典之外，匯聚地道市集、手作體驗工作坊、客家廚王爭霸賽、現場音樂表演及文化展覽，感受海島風情和歷史氣息。
日期：2026年5月9日
時間：10am-4.30pm
地點：沙頭角吉澳
交通：馬料水碼頭出發，船程約1.5小時；沙頭角碼頭出發，船程約30分鐘（如經沙頭角碼頭出發，必須提前申請禁區許可證）
蒲台島值理會每年農曆二十至二十四日舉行天后誕慶祝活動，包括神功戲、龍舟比賽、花炮會賀誕。座落在香港南端，蒲台島被稱為「香港南極」，島上的天后廟也是香港最南面的天后廟，而每逢天后誕島民會在大灣懸崖石灘上搭建戲棚，形成節慶限定的奇景，吸引許多文化及攝影愛好者去朝聖。
日期：2026年5月6日至10日
地點：蒲台島
交通：香港仔逸港居碼頭乘搭街渡前往蒲台島公眾碼頭（按此瀏覽船期時間表）
獲評為法定古蹟的西貢佛堂門，建於南宋時期，是全港最古老和規模最大的一間天后廟。每年農曆三月會有大批信眾來賀誕，酬謝神恩。今年西貢佛堂門會在5月8日至9日實施特別開放時間，按此瀏覽時間表。
地點：西貢清水灣大坳門路大廟灣佛堂門
交通：港鐵將軍澳寶琳站A出口轉乘16號專線小巴（寶林至布袋澳），在清水灣鄉村俱樂部下車沿旁邊石級而下，步行約10分鐘。
青衣戲棚是香港大型傳統節慶，每年舉行兩次，逢農曆三至四月分別慶祝真君誕和天后誕，以酬謝神恩。對於葵青區街坊，青衣戲棚是年度美食慶典，可以尋找各式各樣的小吃，氣氛熱鬧。「葵青戲棚傳統文化節2026」戲棚外設有50多個特色攤檔，售賣美食和特色工藝，5月19日上午9時至下午3時各花炮會將會到青衣戲棚賀誕，帶來龍獅團表演和抽花炮儀式。
日期：2026年5月17日至21日
地點：青衣青綠街38號青衣體育會運動場
交通：港鐵青衣站C出口步行約15分鐘
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