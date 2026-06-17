香港大型端午節龍舟盛事回歸！踏入50週年的永明香港國際龍舟邀請賽2026載譽歸來，全球龍舟好手在6月27至28日雲集上演百舸爭流的激戰，主辦單位由6月19日至7月1日舉辦香港國際龍舟節2026，帶來美食節和啤酒樂園。
2026香港國際龍舟賽舉行地點為尖沙咀海濱，來自世界各地16個國家的超過220支隊伍競爭冠軍。你可以一連兩日在尖沙咀東部海濱觀賞連場賽事，包括50週年「漁民盃」，將有六支本地漁民隊伍參加；「扮嘢大賽」中龍舟隊伍更可以怪趣打扮參加「扮嘢大賽」，炒熱現場熾熱氣氛！
比賽當日，你可以到尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶免費入場，在有蓋看台觀賽；香港國際龍舟邀請賽2026直播將於港台電視31播出，此外尖沙咀星光大道近星巴克外和尖沙咀梳士巴利花園設有賽事直播專區。
今年香港國際龍舟邀請賽以嘉年華形式舉行，由6月19日起別錯過一系列端午節活動，星光大道下午1時起開放「龍舟美食街」，發售龍舟主題美食；梳士巴利花園「悠閒區」提供多元體驗，包括吹糖、製作灰水糭、編織漁網等非遺文化到虛擬實境龍舟划槳挑戰。
別錯過星光大道（K11 Musea 對出空地）設置「啤酒樂園」，帶來多款冰凍啤酒和現場舞台表演；同場將有一艘長達22米的傳統木龍舟，大家可以在電影《迷你兵團與大怪獸》龍舟主題擺設或是巨型可口可樂樽及龍舟裝置前打卡。遊客在維港兩岸觀賞精彩賽事之餘，可憑券換領清爽生啤一杯，並領取糉子毛絨掛飾和雪條，數量有限，先到先得，更多活動詳情可瀏覽官網。