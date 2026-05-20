黑雨返工安排，勞工處提醒僱主應盡早預先訂明僱員在黑雨警告工作安排，包括紅雨黑雨上班、下班、復工及在家工作等。政府黑雨上班指引呼籲僱主應優先考慮僱員的安全和從住所往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。

如果紅色或黑雨警告在工作時間內發出，除非會有危險，否則在戶內工作的僱員應如常工作；至於在戶外或空曠地方工作的僱員，主管人員應在可行的情況下，盡快暫停所有戶外工作，並安排僱員到安全的地方暫避，直至天氣情況許可，才恢復工作。如果黑雨信號在下班時仍然生效，僱員應留在安全地方，直至大雨過去，僱主應在工作地點開放合適地方讓僱員暫避風雨。

在黑雨及極端情況生效期間，如公共交通暫停或只提供有限度服務，黑雨返工僱主應為僱員提供安全接送往返工作地點的服務，或向他們另外發放交通津貼。