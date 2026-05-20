勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》
勞工處編製《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，為僱主和僱員提供參考指引，說明惡劣天氣及「極端情況」下如紅黑雨和颱風工作安排，包括上班、下班、復工及遙距工作等。
颱風或黑雨返工安排，勞工處提醒僱主應盡早預先訂明僱員在黑雨警告工作安排，包括紅雨黑雨上班、下班、復工及在家工作等。政府黑雨上班指引呼籲僱主應優先考慮僱員的安全和從住所往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。
近年全球天氣越趨不穩，無論是暴雨或颱風的天氣情況都難以預測，影響日常生活。每當紅雨、黑雨和八號颱風，香港的打工仔最關心上班安排。到底黑雨打風返工時間是何時？勞工法例規定信號取消後要何時回去上班呢？即看以下的指南吧！
勞工處編製《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，為僱主和僱員提供參考指引，說明惡劣天氣及「極端情況」下如紅黑雨和颱風工作安排，包括上班、下班、復工及遙距工作等。
颱風或黑雨返工安排，勞工處提醒僱主應盡早預先訂明僱員在黑雨警告工作安排，包括紅雨黑雨上班、下班、復工及在家工作等。政府黑雨上班指引呼籲僱主應優先考慮僱員的安全和從住所往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。
黑雨返工安排，勞工處提醒僱主應盡早預先訂明僱員在黑雨警告工作安排，包括紅雨黑雨上班、下班、復工及在家工作等。政府黑雨上班指引呼籲僱主應優先考慮僱員的安全和從住所往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。
如果紅色或黑雨警告在工作時間內發出，除非會有危險，否則在戶內工作的僱員應如常工作；至於在戶外或空曠地方工作的僱員，主管人員應在可行的情況下，盡快暫停所有戶外工作，並安排僱員到安全的地方暫避，直至天氣情況許可，才恢復工作。如果黑雨信號在下班時仍然生效，僱員應留在安全地方，直至大雨過去，僱主應在工作地點開放合適地方讓僱員暫避風雨。
在黑雨及極端情況生效期間，如公共交通暫停或只提供有限度服務，黑雨返工僱主應為僱員提供安全接送往返工作地點的服務，或向他們另外發放交通津貼。
當黃、紅雨警告、一號、三號風球在工作時間前生效，一般僱員應如常上班，如遇到實際困難未能上班如道路阻塞公共交通服務受阻，應盡快通知主管；僱主可就個別有需要的僱員如懷孕或殘疾，酌情考慮他們是否需要返回上班地點。
如果在工作時間內生效，一般室內僱員應如常上班，如遇到實際困難未能上班如道路阻塞公共交通服務受阻，應盡快通知主管；僱主可就個別有需要的僱員如懷孕或殘疾，酌情考慮他們是否需要返回上班地點。
在工作時間結束時仍然生效，僱員可在工作時間結束時如常離開。
極端天氣/八號風球/黑雨警告工作時間前生效的話，僱主不應要求僱員返回工作地點上班，指定人員則在安全的情況下按協定的安排返回工作地點上班或繼續於工作地點當值。
黑雨工作時間內生效的話，除非會有危險，否則在室內工作的僱員應如常工作；如僱員（例如外勤人員等）遇到實際困難如道路阻塞、公共交通服務受影響，應盡快通知主管；僱主可就個別有需要的僱員如懷孕或殘疾僱員，酌情決定應否讓他們在安全情況下提早離開工作地點或下班。當八號預警或八號信號發出，僱主應按預先協定讓僱員分批離開工作地點或下班 ；至於極端天氣公布的指定期間，大家應留在原來的地點或安全的地點。
如果警告在工作時間開始前生效，並在工作時間內取消，如警告在工作時間內取消，在安全和交通情況許可下，僱員應按早前與僱主預先協定的復工安排及時間返回工作崗位。政府示黑雨、八號颱風或「極端情況」公布的指定時間，如在工作時間結束前三小時或以上取消或終止，僱員應盡量在兩小時內返回工作崗位。按此瀏覽更多關於戶外工作安排。
時代變遷，不少職業都可以遙距工作，但在極端天氣、八號風球、黑雨 下如果不能回辦公室工作，到底是否需要 WFH 在家工作呢？
政府表示由於各行業及職位的工作性質和要求，以及僱員上班、下班和復工的地區各有不同，僱主與僱員制定惡劣天氣的工作安排時，應該作出情理兼備及彈性的處理。
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