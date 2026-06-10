Time Out 說

自1888年5月30日正式投入服務，山頂纜車2026年踏入138周年，為隆重其事，山頂纜車有限公司宣布舉行周年慶典企劃，帶來全港最高的立體光影匯演及照片徵集比賽。

山頂光影匯演由滙豐保險與山頂纜車聯手打造，由2026年6月13日起舉行，每晚三場，為期一年。活動期間，山頂光影匯演時間為每晚7時30分、8時30分及9時30分，每節約10分鐘。山頂光影匯演在凌霄閣外牆上演，匯演面積達1,500平方米，透過先進光雕投影技術，呈現不同香港景點及文化特色如廟街美食、大坑舞火龍、啟德體育園七欖比賽、維港夜景等等。山頂光影匯演免費入場，可在山頂道花園觀賞。

即日至2026年6月30日，山頂纜車舉行「#PeakTram138照片徵集比賽」，邀請大家分享珍貴回憶。活動期間將故事及照片上載至個人 Facebook 或 Instagram 帳戶，加上標籤「#PeakTram138」，並標記山頂纜車及兩位朋友即可參與。比賽將選出10個最動人的故事，每位得獎者將獲得「山頂纜車優惠套票」兩套及山頂纜車紀念磁石套裝一份，作品更有機會收錄在山頂纜車官方社交平台的周年紀念特輯。

前往山頂交通，可由中環港鐵站 J2 出口步行至花園道纜車總站乘搭山頂纜車；由中環乘搭15號巴士或乘搭的士到達。