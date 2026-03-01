Time Out 說

由3月19日至4月26日期間，太古坊 ArtisTree 舉行 Coco Capitán 藝術展「ArtisTree Selects: Imagination Investments」，首次為香港觀眾帶來西班牙藝術家 Coco Capitán 的大型展覽。

Coco Capitán 在西班牙出生，現居英國倫敦，被譽為當代最具影響力的新世代藝術家之一，以菲林攝影作品和獨特的手寫文字著稱。今次 Coco Capitán 香港展覽橫跨 ArtisTree 和太古坊多處，由三個部分組成，涵蓋攝影、畫作、裝置藝術、手寫塗鴉藝術和互動體驗，探索記憶、渴望與人際關係等議題。

位於 ArtisTree 的「Naïvy」空間展出超過50幅攝影作品、繪畫及文字創作，體現藝術家對海洋的熱愛，同時呼應香港的海港故事。太古坊一樓相連行人通道及港島東中心67樓的工作空間多處散佈了多個文字塗鴉，組成「I Read While I Walk」部分，帶你欣賞 Coco Capitán 富標誌性的13則手寫格言。

第三部分展區打造一個神秘機構（Memory Adoption Bureau），邀請你登上港島東中心頂層67樓，參觀從世界各地收藏的一些不為人知而被遺忘的舊相片，由人像照到風景相片都有。你可以「遺失記憶收藏家」的身份選取一張被遺忘的照片「領養」回家，實踐守護和延續也許珍貴但被遺忘的記憶，建立連結。展覽免費入場。