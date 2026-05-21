平日慈山寺預約時段
眾所週知，慈山寺預約時段時常額滿。其實慈山寺歡迎所有人來參學，每日限制入場人數，名額按先到先得形式登記。每月初開放預約下一個月的入場名額，大家可以在參觀日一天至30天前登記到寺。慈山寺預約登記者每次最多可為六名登記者登記到寺參學，此包括登記者本人。
眾所週知，慈山寺預約時段時常額滿。其實慈山寺歡迎所有人來參學，每日限制入場人數，名額按先到先得形式登記。每月初開放預約下一個月的入場名額，大家可以在參觀日一天至30天前登記到寺。慈山寺預約登記者每次最多可為六名登記者登記到寺參學，此包括登記者本人。
慈山寺入場費全免，成功網上預約的朋友可以免費入場慈山寺和佛教藝術博物館。登記入場人士必須年滿18歲，每次最多可為六位入場人士登記，包括登記者本人。你可以上網登記個人資料包括姓名、電郵及身分證號碼等。立即預約慈山寺參觀名額
作為慈山寺的標誌，白觀音像由青銅合金鑄造，總共高76米，兩側種有18棵古羅漢松。觀音像的造型仿照宋式設計，頭頂髮髻中現阿彌陀佛像，右手持摩尼珠，左手持淨瓶，法相慈悲莊嚴。
慈山寺建築從盛唐設計取得靈感，依照自然而佈局，各部分如山門、彌勒殿、大雄寶殿坐落在主中軸線上，是數一數二的香港靜修勝地。你可以在殿堂之間的開放式迴廊散步，欣賞傳統風格建築之美。佛寺種植不同花卉植物如荷花、紫藤花，四季風景各有魅力，吸引不少人去打卡。
預約慈山寺參學的朋友可以到觀音像前的「千處應」供水，或是參加一系列的修持活動包括打坐、抄經及行禪等等。到慈山寺慈山寺抄經之外，記得也到慈山寺佛教藝術博物館觀賞各地的古老佛像和歷史珍藏，了解亞洲佛教藝術。
每年佛誕，大家可以免費登記參與慈山寺開放日，參加佛誕浴佛法會及供齋。
到大埔慈山寺參學的話，記得要注意一些入場須知。首先必須穿著莊重的服裝，像有袖上衣、長褲、七分裙或七分褲；不可在殿堂內拍攝或攝錄，寵物不得進入寺內，陪同視障人士的導盲犬除外。留意公眾可以自備素食在慈山寺食齋，只要到寺內指定範圍可以享用，慈山寺沒有對外供應素食。
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