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Photograph: Cara Hung
Photograph: Cara Hung

2026大埔慈山寺預約：預約時段、開放日、交通、抄經活動

遠離繁囂

Cassia Chan
編輯 Cassia Chan
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大埔慈山寺是香港著名的朝聖地，76米高的白觀音像坐落在傳統佛寺建築之中，仿盛唐設計古色古香，環境清幽。想入場慈山寺參學，必須先預約。即看慈山寺預約時段及連結、交通及抄經活動等，一起探索慈山寺。更多隱世景點推介即看主教山配水庫自助遊

大埔慈山寺預約懶人包

平日慈山寺預約時段

平日慈山寺預約時段
平日慈山寺預約時段
Photograph: Cara Hung

眾所週知，慈山寺預約時段時常額滿。其實慈山寺歡迎所有人來參學，每日限制入場人數，名額按先到先得形式登記。每月初開放預約下一個月的入場名額，大家可以在參觀日一天至30天前登記到寺。慈山寺預約登記者每次最多可為六名登記者登記到寺參學，此包括登記者本人。

免費入場慈山寺預約方法（附預約連結）

免費入場慈山寺預約方法（附預約連結）
免費入場慈山寺預約方法（附預約連結）
Photograph: Cara Hung

慈山寺入場費全免，成功網上預約的朋友可以免費入場慈山寺和佛教藝術博物館。登記入場人士必須年滿18歲，每次最多可為六位入場人士登記，包括登記者本人。你可以上網登記個人資料包括姓名、電郵及身分證號碼等。立即預約慈山寺參觀名額

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青銅白觀音像

作為慈山寺的標誌，白觀音像由青銅合金鑄造，總共高76米，兩側種有18棵古羅漢松。觀音像的造型仿照宋式設計，頭頂髮髻中現阿彌陀佛像，右手持摩尼珠，左手持淨瓶，法相慈悲莊嚴。

仿唐代建築

仿唐代建築
仿唐代建築
Photograph: Cara Hung

慈山寺建築從盛唐設計取得靈感，依照自然而佈局，各部分如山門、彌勒殿、大雄寶殿坐落在主中軸線上，是數一數二的香港靜修勝地。你可以在殿堂之間的開放式迴廊散步，欣賞傳統風格建築之美。佛寺種植不同花卉植物如荷花、紫藤花，四季風景各有魅力，吸引不少人去打卡。

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慈山寺參學活動

慈山寺參學活動
慈山寺參學活動
Photograph: Cara Hung

預約慈山寺參學的朋友可以到觀音像前的「千處應」供水，或是參加一系列的修持活動包括打坐、抄經及行禪等等。到慈山寺慈山寺抄經之外，記得也到慈山寺佛教藝術博物館觀賞各地的古老佛像和歷史珍藏，了解亞洲佛教藝術。

慈山寺佛誕開放日

每年佛誕，大家可以免費登記參與慈山寺開放日，參加佛誕浴佛法會及供齋。

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慈山寺交通安排

前往慈山寺交通工具有不少選擇，逢星期一至五可以乘搭 20T 號小巴，由大埔墟站直達寺院，按此瀏覽前往慈山寺交通路線。

大埔慈山寺入場須知

到大埔慈山寺參學的話，記得要注意一些入場須知。首先必須穿著莊重的服裝，像有袖上衣、長褲、七分裙或七分褲；不可在殿堂內拍攝或攝錄，寵物不得進入寺內，陪同視障人士的導盲犬除外。留意公眾可以自備素食在慈山寺食齋，只要到寺內指定範圍可以享用，慈山寺沒有對外供應素食。

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