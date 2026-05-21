眾所週知，慈山寺預約時段時常額滿。其實慈山寺歡迎所有人來參學，每日限制入場人數，名額按先到先得形式登記。每月初開放預約下一個月的入場名額，大家可以在參觀日一天至30天前登記到寺。慈山寺預約登記者每次最多可為六名登記者登記到寺參學，此包括登記者本人。