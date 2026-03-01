Time Out 說

首屆「亞洲咖啡音樂節」（Asia Coﬀee Music Festival, ACMF）香港站將於2026年3月6日至8日登陸啟德體育園東營，匯聚四大專業咖啡競賽、Sony Music 策動音樂舞台、逾30個亞洲頂尖咖啡品牌及美食生活市集。今次亞洲咖啡音樂節由24/7 Fitness 冠名贊助、香港精品咖啡品牌 Colour Brown Coﬀee 擔任咖啡界別召集人。

咖啡展區匯聚超過30個來自日、韓、台、馬來西亞、泰國、菲律賓、港澳及內地的冠軍名店與人氣品牌，包括首次海外亮相的京都精品咖啡品牌 Blend Kyoto、東京 Brewman Tokyo、Liwei Tokyo、Ignis Lonich、Iron Coffee、沖繩 Coffee Friends、Bloom Coffee Okinawa；「The World Coffee in Good Spirits Championship」冠軍團隊的韓國名店 Café Doan、精品咖啡品牌 Mesh Coffee、菲律賓品牌 Yardstick，香港代表有 Colour Brown、Urban Coffee Roasters、Personal Best、Return Coffee 等等。

咖啡迷可以近距離觀摩「The World Brewers Cup」日本冠軍小野光先生親自示範冠軍沖煮技法；台灣咖啡師、「The World Coffee Roasting Championship」冠軍賴昱權、「The World Coffee in Good Spirits Championship」亞軍林東源等也會亮相咖啡節，與大家交流。

亞洲咖啡音樂節特設兩大展區「The Exclusive」和「The Discovery」，為你搜羅多款稀有咖啡豆帶來尊享級體驗，「The Exclusive」由生豆品牌 Alto. Cof 全力贊助，帶來三款極限量咖啡豆，如多次奪得 Best of Panama 的名莊園及冠軍實驗室合作的實驗批次，由莊園特別空運到港，限量供應，Alto. Cof 更特別為香港準備 2025 Best of Panama 第二名及第四名批次，每杯約值$2,000，極限量供應；「The Discovery」將呈現六款來自三大洲的咖啡，由經典產區到新興實驗產地的傳統風味和前衛處理咖啡都有。此外，別錯過一系列活動及音樂表演，你可以在美食與生活市集發掘多家美食品牌及店家，如甜筒暉 Teemtonefai、The Baker & The Bottleman、Harlan’s、田舍家、Verona Gelato、Birria Y Birria、Donut Demo 等。

門票票價分為基本通行證$40、一日通行證$140（包括兩杯限定專享咖啡 100ml）、三日通行證$320（包括六杯限定專享咖啡 100ml）、獨家尊享通行證$800（三杯臻潠咖啡 150ml、Exclusive Zone 禮遇、限定咖啡杯、三張咖啡莊園之旅收藏卡及特快進場通道），立即購票。