九龍城寨展覽日期及開放時間是？
九龍城寨展覽日期由2025年5月24日舉行至2028年5月23日，展覽開放時間為每天上午9時至下午7時
以昔日九龍城寨為主題的香港電影《九龍城寨之圍城》，自上映以來引起熱話，衝出香港市場紅到日本，今年更橫掃香港電影金像獎2025九大獎項，包括最佳電影和最佳導演獎。相繼在機場和啟德展出後，《九龍城寨之圍城》電影展以更大規模回歸，登陸城寨遺址九龍寨城公園打造舊香港場景。九龍城寨展覽即日免費開放參觀至2028年，即看九龍城寨展覽入場預約派籌安排、展覽時間、交通和懷舊打卡位。
九龍城寨展覽日期由2025年5月24日舉行至2028年5月23日，展覽開放時間為每天上午9時至下午7時
「九龍城寨光影之旅」九龍城寨展覽免費入場，毋需預門票。按照現場情況有機會實施派籌安排，留意九龍城寨展覽派籌籌號以先到先得形式派發，派完即止，憑籌號按照指定時間入場。
主辦方在開幕宣布派籌安排，九龍城寨展覽派籌時間在每日早上8時45分起，派發上午9時至下午2時前的籌號；另外在下午1時45分起派發下午2至7時的籌號。每節參觀時間約15分鐘，每節參觀名額60人。籌號以先到先得形式派發，每人每次最多領取兩張籌號。最新入場安排有機會根據現場情況而定，請向現場工作人員查詢。
今次九龍城寨展覽位於公園衙門，寨城衙門原為九龍司巡檢辦公地方，是一座三進兩院式的青磚建築，衙門中進是公堂，後進為官邸。
在古色古香的建築裏，九龍城寨展覽將八大空間還原《九龍城寨之圍城》經典的電影場景，像是隱藏演員及班底親筆簽名的「七記冰室」、「龍城髮廊」、士多、跌打館、窄行內街的裁縫店、維修店、水井和牙醫診所。
今次新增商店街打卡位、「魚蛋工場」、「啤膠廠」等部分，你可以走進不同懷舊「店舖」，重溫昔日寨城的景象。
別錯過「城寨光影天台」，讓你彷如站在寨城天台上，空間設有大型投映屏幕，展示九龍城寨的日與夜，你可以聽到以前九龍區飛機低飛的聲音。
最新九龍城寨展覽加入許多香港傳統工藝的元素，包括入口以人手書寫的大型傳統花牌，入口上方「九龍城寨鐵牌坊」的設計參考了80年代大廈鐵閘。此外，展覽內的部分地磚是從舊建築物回收再用，非常懷舊。更多詳情可瀏覽官網。
Discover Time Out original video