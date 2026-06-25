「九龍城寨光影之旅」九龍城寨展覽免費入場，毋需預門票。按照現場情況有機會實施派籌安排，留意九龍城寨展覽派籌籌號以先到先得形式派發，派完即止，憑籌號按照指定時間入場。

主辦方在開幕宣布派籌安排，九龍城寨展覽派籌時間在每日早上8時45分起，派發上午9時至下午2時前的籌號；另外在下午1時45分起派發下午2至7時的籌號。每節參觀時間約15分鐘，每節參觀名額60人。籌號以先到先得形式派發，每人每次最多領取兩張籌號。最新入場安排有機會根據現場情況而定，請向現場工作人員查詢。