根據香港非物質文化遺產資料庫，香港七夕習俗活動「七姐誕」由農曆初六晚上開始，進行一系列的慶祝儀式。昔日未婚女子會在家中或街頭巷尾的空地「擺七夕」，把香燭、水果、七姐盆、七姐衣、七色彩衣、胭脂水粉等祭品陳列在八仙桌上，在吉時向天上的牛郎織女星焚香禮拜；此外她們會陣列自製工藝品如繡花鞋、荷包，與親友交流刺繡心得。

雖然今時今日香港七姐誕不如以往熱鬧，但坪洲仙姐廟每年都會慶祝七姐誕，每逢農歷七月初六夜晚，不少女性村民會帶女兒到仙姐廟參拜。