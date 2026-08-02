2026年七夕情人節日期是幾時？
每年農曆七月七是中國傳統節日「七夕」，而2026年七夕情人節日期為8月19日。
每年農曆七月初七是中國傳統節日七夕，各大商家推出七夕情人節禮物應節，浪漫氣氛不輸給2月14日的西方情人節。大家一直以為七夕由來是為了紀念牛郎織女的愛情故事，但其實最初七夕並非情人節？究竟七夕2026日期是何時？即看七夕2026懶人包，由七夕情人節由來及習俗、七夕活動到七夕禮物，為你一一介紹。
每年農曆七月七是中國傳統節日「七夕」，而2026年七夕情人節日期為8月19日。
七夕由來源於民間傳說牛郎織女的故事，故事講述牛郎織女每年農曆七月初七在鵲橋相會。「七夕」又稱「乞巧節」或「七姐誕」，織女在七仙女中排行第七，故稱為「七姐」，每年乞巧節女生都會祈求擁有精湛手藝和姻緣。後來七夕卻增添了浪漫的色彩，演變為商家獲利的七夕情人節。
根據香港非物質文化遺產資料庫，香港七夕習俗活動「七姐誕」由農曆初六晚上開始，進行一系列的慶祝儀式。昔日未婚女子會在家中或街頭巷尾的空地「擺七夕」，把香燭、水果、七姐盆、七姐衣、七色彩衣、胭脂水粉等祭品陳列在八仙桌上，在吉時向天上的牛郎織女星焚香禮拜；此外她們會陣列自製工藝品如繡花鞋、荷包，與親友交流刺繡心得。
雖然今時今日香港七姐誕不如以往熱鬧，但坪洲仙姐廟每年都會慶祝七姐誕，每逢農歷七月初六夜晚，不少女性村民會帶女兒到仙姐廟參拜。
同樣受到中國傳說影響，日本七夕祭每年七月七日（大部分地區是西曆七月舉行）舉行，最初是宮廷節慶，到了17世紀流傳至普羅大眾。日本七夕節傳統上，大家會把自己的願望寫在彩紙條並掛在竹枝上，向星宿許願。日本各地的七夕祭中，宮城縣仙台市的仙台七夕祭別具代表性。每年日本8月6日至8日，仙台市會懸掛起七夕竹製裝飾，色彩繽紛，七大七夕裝飾寓意生意興隆、身體健康等不同願望。仙台七夕祭更舉行煙火大會和娛樂活動，場面盛大。
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