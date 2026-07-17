Time Out 說

繼倫敦爆滿演出、北美、英國和澳洲大型巡演後，著名音樂劇《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》，由即日至2026年8月1日首次登陸香港，在文化中心大劇院上演傳奇搖滾音樂劇演出。

《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》自70年代在百老匯 Mark Hellinger Theatre 首演，由艾美獎、格林美獎、奧斯卡及東尼獎得主、黃金拍檔 Tim Rice 和 Andrew Lloyd Webber 負責曲詞。音樂劇曾創下當時倫敦西區歷史上最長壽音樂劇紀錄，隨後在世界各地巡迴演出，2012年在百老匯重新上演之外，2016年為慶祝登上百老匯45週年，倫敦 Regent's Park Open Air Theatre 更帶來重新演繹版本。

今次《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》香港站呈獻45週年重新演繹版本，由導演 Timothy Sheader 及編舞 Drew McOnie 掌舵，故事從出賣耶穌的門徒猶大的視角，將《聖經》耶穌受難和復活的歷程娓娓道來。全劇以音樂貫穿，細膩刻劃耶穌、猶大、瑪利亞、耶穌門徒、追隨者及羅馬帝國之間的羈絆和掙扎。作品最初以概念專輯形式推出，是，收錄廣為人知的〈Superstar〉、〈I Don’t Know How to Love Him〉及〈Gethsemane〉等歌曲，成為70年代搖滾風格的音樂經典。立即購票。